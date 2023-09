Godo di Russi festeggia la Madonna del Rosario

Conclusa la Fira di Sett Dulur di Russi, spazio alle tradizionali sagre autunnali nelle frazioni. Come da tradizione si partirà da Godo, che l'ultimo weekend di settembre festeggerà la Madonna del Rosario con spettacoli d’intrattenimento, il Palio del Godo, le cui origini risalgono al 1782, e l’immancabile gastronomia locale.

PROGRAMMA

VENERDI’ 29 SETTEMBRE

Ore 20.30 – I MELARDOT in concerto c/o palco centrale

SABATO 30 SETTEMBRE

Ore 20 – PROCESSIONE per le vie del paese: la Chiesa cattolica celebra la festa della Madonna del Rosario

Ore 20.45 – TRUCK 66 in concerto c/o palco centrale

DOMENICA 1 OTTOBRE

Ore 10 – PASSEGGIATA con il gruppo “Russi Cammina” della Casa della Salute (partenza dal palco centrale)

Ore 10 – MOTO INCONTRO - MEMORIAL “IVO CONTI” aperto a tutte le moto, via Faentina lato piazza

Ore 14 – TRUCCABIMBI con Lara c/o palco centrale

Ore 15 – PALIO DEL GODO, via Faentina centro

Ore 16.30 – MICHELE CARNEVALI in concerto c/o palco centrale

Ha suonato con Pierfilippi, La vera Romagna di Ivano Nicolucci ed Henghel Gualdi

Ore 20.30 – UNO ZERO QUATTRO in concerto c/o palco centrale

LUNEDI’ 2 OTTOBRE

Ore 20.30 – SPETTACOLO CON DUILIO PIZZOCCHI c/o palco centrale

(In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nella sala ENDAS, via Faentina Nord 204)

Per tutta la durata della festa saranno aperti lo stand gastronomico e tutte le attività di ristorazione del paese. Sabato e domenica sarà presente il mercatino degli hobbisti e ambulanti.