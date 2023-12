Gospel e canti di Natale con il coro Voices of Joy

Indirizzo non disponibile

Sabato 23 dicembre alle ore 21.00 al Teatro Walter Chiari di Cervia il coro Voices of Joy propone musiche della tradizione Gospel e canti di Natale diretti da Daniela Peroni che incarnano i valori del Natale e della rinascita. Infatti è proprio a questo concetto che si sono ispirati per presentare l’uscita del nuovissimo album “Reborn” che contiene, oltre ad alcune performance storiche del Coro, anche i nuovi brani introdotti in repertorio nel 2023. Una performance eccezionale con l’accompagnamento dal vivo della band storica del gruppo e all’Ensemble di archi dell’Orchestra La Corelli.

“Festeggiamo la prossima ricorrenza della nascita del Cristo attraverso il valore dell’unità . Il sodalizio che unisce musicisti di diverse generazioni, decretala fine di un anno veramente difficile per la nostra regione. Con l’aiuto di tutti - conclude Daniela Peroni - stiamo faticosamente tornando alla normalità e Reborn vuole simboleggiare questa rinascita”.

Dopo oltre 23 anni di attivita’ e 280 concerti all’attivo, il Coro Voices of Joy puo’ contare su circa 70 coristi e ci conduce, attraverso i canti Gospel della tradizione religiosa e laica, nell'atmosfera di festa del Natale: un gruppo di voci perfettamente amalgamate nelle loro argentee tuniche che, assieme ad alcuni solisti di assoluto spessore artistico, trasmettono gioia al pubblico creando un forte coinvolgimento. L’ultimo album in uscita “Reborn” è il settimo autoprodotto dall’Associazione. E' possibile prenotare i posti alla mail biglietteria@lacorelli.it (Intero euro 5, ridotto euro 2)