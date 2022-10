“Gotica Romagna”, grande rievocazione storico didattica della Liberazione di Cervia

Nell’ambito del programma delle celebrazioni per il 78° anniversario della Liberazione di Cervia, sabato 22 e domenica 23 ottobre 2022 vi sarà una grande rievocazione storico didattica della “Liberazione di Cervia” con veicoli e mezzi risalenti alla seconda guerra mondiale ed equipaggi d’epoca. Sabato 22 ottobre nella mattina verrà allestito nel piazzale del Grand Hotel di Cervia il campo base con attrezzature e mezzi d’epoca aperto al pubblico con visite didattiche. Nel pomeriggio alle ore 15.30 vi sarà la rievocazione della presa del bunker tedesco a Milano Marittima da parte delle truppe alleate.

Domenica 23 ottobre alle ore 10,00 in Piazza Garibaldi si svolgerà una rievocazione storico didattica della “Liberazione di Cervia” con veicoli e mezzi risalenti alla seconda guerra mondiale ed equipaggi d’epoca. Il ritrovo della colonna sarà dalle ore 7.00 alle ore 9.00 a "La Casina" a Tagliata di Cervia nel Parco dei Gemelli, con colazione a buffet offerta dalla Proloco Riviera dei Pini. L'ingresso in Cervia vedrà protagonisti rari mezzi dell'epoca incluso cingolati, corazzati, ambulanze, jeep, moto. Inoltre è prevista una suggestiva ricostruzione narrata degli accadimenti storici durante l'ingresso dei circa quaranta figuranti e dei veicoli che sosteranno in Piazza Garibaldi per la mostra al pubblico. Verranno utilizzati veicoli ex militari originali in tutte le loro parti, e uomini in divise storiche appartenuti prevalentemente agli schieramenti della 8° armata inglese, creando così un vero e proprio "museo a cielo aperto " che resterà in Piazza Garibaldi fino alle ore 15.00. Ad accogliere la sfilata, il tradizionale Concerto del Corpo bandistico “Città di Cervia”. Alle ore 10,30 si terrà il Corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro storico.



Ll’Associazione “Gotica Romagna” si occupa di attività di ricerca, tutela, promozione e valorizzazione dei siti e dei manufatti d’interesse artistico e storico presenti sul territorio, risalenti al periodo dell’ultimo conflitto mondiale di interesse, e di promuovere eventi a scopo didattico e culturale per la conservazione della memoria storica.

Tutti i cittadini sono invitati.