Gran finale per l’Orchestra del Liceo: il live in streaming per omaggiare i grandi cantautori d'Italia

Venerdì 30 aprile alle 17.30, a cura del Mei di Faenza, in streming dalla sede di Artistation a Faenza in via Silvio Pellico, si tiene il concerto-reading finale dell’Orchestra dei Cantautori del Polo Torricelli-Ballardini. Gli studenti – musicisti liceali si cimenteranno in otto canzoni dei più grandi cantautori italiani: Dieci ragazze, Dio è morto, Il cielo è sempre più blu, Paracetamolo, Geordie, La guerra di Piero, La canzone di Marinella e Via del Campo. Fabrizio De Andrè è l'artista più omaggiato e più sentito dagli studenti che lo omaggeranno anche con alcune letture dei suoi testi durante il concerto.

Si esibiranno dal vivo in diretta streaming (sulla pagina Facebook del MEI di Faenza e della Casa della Musica di Faenza e altre pagine del Polo e dell’Istituto) a conclusione del corso, tra gli altri: Vera Impellizzeri, Anna Patuelli, Elisa Cavina, Michele Folli, Emilio Censurato, Francesco Di Deco, Gaia Sorrentino, Simone Polletta, Carlo Dapporto, Giorgia Montevecchi, Maria Malpezzi, Alice Zauli, Sofia De Santis, Jacopo Guerra e Serena Bosi e tanti altri musicisti coordinati da Samuele Ravaioli.