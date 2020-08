Grandi artisti per la sicurezza stradale: da Anna Tatangelo a Gene Gnocchi

I grandi artisti scendono in campo per la sicurezza stradale. La campagna di comunicazione sociale ‘Quando Guidi, Guida e Basta’ avviata da alcuni anni dalla Regione in collaborazione con Anas, realizza due appuntamenti con fini educativi a cui prendono parte grandi artisti tra cui Anna Tatangelo, Gene Gnocchi, Enrico Ruggeri e Mirko Casadei. Il primo si svolgerà in Piazza Garibaldi a Cervia, il 22 agosto e poi a Cesena, in piazza della Libertà, il 6 settembre.

Le serate hanno luogo dalle 21.30 alle 23.30, nel rispetto delle norme di distanziamento.