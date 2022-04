Grandi nomi a Scrittura Festival: arrivano Joe Lansdale, Carofiglio, Nina Zilli e Pino Insegno

ScrittuRa festival, l'appuntamento letterario di Ravenna e Lugo nella sua nona edizione arriva in Piazza San Francesco e torna al Pavaglione di Lugo dal 9 maggio al 12 giugno, sfoggiando un ricco parterre di ospiti tra cui ospiti internazionali. ScrittuRa nel 2022 si estende anche territorialmente e, oltre a Ravenna e Lugo, porterà eventi anche a Bagnacavallo, Fusignano, Cotignola, Alfonsine, Castel Bolognese e Gambettola. Il festival diretto dallo scrittore Matteo Cavezzali anche quest'anno si caratterizza per un programma variegato e con autori importanti, legati non solo al mondo letterario.

Gli ospiti dell'edizione 2022

Dopo le giornate di anteprima con il cubano Leonado Padura Fuentes e il regista Pupi Avati, oltre che per l'appuntamento poi annullato di Daria Bignardi, Scrittura Festival propone il cartellone principale degli incontri. Tra gli ospiti attesi quest’anno l’americano Joe R. Lansdale, maestro indiscusso del thriller, ha al suo attivo una ventina di romanzi, tra cui sono molto noti quelli del ciclo Hap & Leonard pubblicati in Italia da Einaudi, l’israeliano Eshkol Nevo, il cui romanzo “Tre piani” (Neri Pozza) che ha ispirato l’ultimo film di Nanni Moretti, il messicano Paco Ignacio Taibo II, che ha raccontato le rivoluzioni latino-americane e scrisse la più nota e documentata biografia di Che Guevara.

Spazio anche ai più importanti nomi del panorama letterario italiano come Gianrico Carofiglio al teatro Alighieri, Maurizio De Giovanni, Paolo Nori che porterà una lezione su Dostoevskij, il premio Strega Domenico Starnone, musicisti e personaggi dello spettacolo come la cantautrice Nina Zilli, nota anche per la sua divertente conduzione di Italia’s got talent, e la autrice e conduttrice Andrea Delogu, scienziati come Telmo Pievani che parlerà del concetto di serendipità, attori come il comico e doppiatore Pino Insegno e l’istrionico Roberto Mercadini che racconterà della rivalità tra Leonardo e Michelangelo. E ancora: Paolo Rumiz con il suo inno all’Europa, Pablo Trincia con il racconto della tragedia della Costa Concordia, Alessandro Vanoli con un incontro sulla storia del mare e ancora Loredana Lipperini di Rai Radio3, Andrea Marcolongo, Giorgio Ieranò e Marilù Oliva che affronteranno tre temi legati alla mitologia greca, la filosofa Ilaria Gaspari, Vera Gheno parleranno dell’importanza delle parole, Riccardo Staglianò parlerà invece dei Gigacapitalisti da Bezos a Musk passando per Zuckerberg, Vanni Santoni, Antonella Lattanzi, Jonathan Bazzi, Elly Schlein, Simona Vinci e tanti altri. Si parlerà anche di cinema con il regista Pupi Avati e l’autore delle serie Netflix SANPA Carlo Gabardini e con Pietro Galeotti autore televisivo di programmi come “Che tempo che fa” e “Il festival di Sanremo”.

Ci saranno anche appuntamenti per giovani lettori con Beatrice Masini, scrittrice e traduttrice di Harry Potter, il fumettista Maicol & Mirco, Francesca Cavallo autrice di “Storie della buonanotte per bambine ribelli” (Mondadori). Come ogni anno saranno presenti anche incontri specifici dedicati al mondo dell’editoria, tra gli ospiti Ginevra Bompiani, che racconterà delle sue amicizie con Calvino, Umberto Eco ed Elsa Morante; Sandro Ferri editore di e/o che ha creato il fenomeno editoriale di Elena Ferrante, Antonio Franchini direttore editoriale di Giunti, Alberto Rollo editor di Mondadori.

“Sarà una edizione ricca di novità e con molti spunti di riflessione” spiega Matteo Cavezzali. “Stiamo attraversando un momento di cambiamenti epocali. È giusto fermarsi a riflettere e interrogarsi, e allo stesso tempo, provare a ritrovare nella freschezza della fantasia e delle parole una via di fuga, che ci aiuti a sognare un futuro diverso. Sarà bello ritrovarsi nelle piazze di Ravenna, Lugo e altre sei città romagnole. Passo dopo passo siamo riusciti a creare un appuntamento molto atteso da tanti lettori. Una vera festa della letteratura”.