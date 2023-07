Grandi opere d'arte in mostra con “Le passioni dei collezionisti: da Bertelli a Cattelan”

Inaugura venerdì 14 luglio, alle ore 18.30, presso i Magazzini del Sale di Cervia, alla presenza del sindaco della città, Massimo Medri, dell’assessore alla Cultura del Comune di Cervia, Cesare Zavatta, dell’assessore al Turismo della Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, del presidente e del direttore della CNA di Ravenna, Matteo Leoni e Massimo Mazzavillani, la mostra “Le passioni dei collezionisti: da Bertelli a Cattelan”, curata dal prof. Claudio Spadoni. L’esposizione, organizzata in quattro sezioni ognuna dedicata a un collezionista privato del territorio, comprende grandi nomi dell’arte dalla metà dell’800 a oggi, dalla pittura alle tecniche più moderne e insolite. La mostra sarà visibile fino al 20 agosto.

“Un appuntamento importante - sottolinea Massimo Mazzavillani, Direttore della CNA di Ravenna – che torna, anche quest’anno, a testimoniare il solido e intimo legame tra artigianato e arte. Con “Le passioni dei collezionisti” la CNA intende proporre un’iniziativa di alto profilo culturale che si inserisce a pieno titolo tra gli eventi in programma nell’estate Cervese e tra le esperienze che il nostro territorio offre e a cui il turismo di oggi è sempre più interessato.

“L’esposizione - prosegue Mazzavillani – è il modo in cui la CNA di Ravenna accoglie e dà il benvenuto a tutti coloro che sceglieranno di trascorrere il loro tempo a Cervia e in Romagna, promuovendo, ancora una volta, la crescita culturale e artistica del territorio e della comunità, in un’ottica di arricchimento dell’offerta culturale e per dare un contributo attivo al settore del turismo. Un ringraziamento particolare - conclude Mazzavillani - va al prof. Claudio Spadoni che, da anni, è ideatore e artefice delle importanti esposizioni promosse dalla nostra Associazione e al Comune di Cervia, che da oltre 20 anni rinnova la collaborazione e il sostegno a questa importante iniziativa”.

"La città di Cervia, una città versatile dalle mille sfaccettature e dalle mille passioni, vanta un profondo legame con la cultura e con l’arte – dichiara Massimo Medri, Sindaco di Cervia – Lo stesso Giuseppe Palanti, uno dei padri fondatori di Milano Marittima, legatissimo a Cervia, l’ha mirabilmente descritta nei suoi dipinti attraverso i luoghi più caratteristici e suggestivi. “Ogni anno Cervia ospita una grande mostra d’arte realizzata in collaborazione con CNA provinciale di Ravenna, un’offerta culturale di prestigio che si aggiunge alle proposte culturali della nostra città. “Le passioni dei collezionisti: da Bertelli a Cattelan” è una mostra che sottolinea il ruolo importante del collezionista ed offre al pubblico un’occasione di stimoli ed emozioni profonde.”

"Turismo e cultura costituiscono un binomio importantissimo che vede un forte interesse in costante crescita e contribuisce allo sviluppo locale. L’ambito culturale fa parte delle proposte apprezzate e valutate nella scelta della vacanza. Grazie a CNA per la cultura – afferma l’Assessore alla Cultura del Comune di Cervia, Cesare Zavatta - Cervia offre anche per questa estate una grande proposta culturale agli ospiti della città, ai cittadini, ai turisti che scelgono le nostre località. Un sentito ringraziamento va alla CNA provinciale e a coloro che permettono a Cervia di essere ogni anno protagonista di un evento culturale di altissima qualità. A tutti i visitatori auguro che la mostra possa essere uno stimolo a forti e emozioni e un arricchimento personale”

“Da qualche tempo si registra un crescente interesse per il Collezionismo d'arte” spiega il Prof. Claudio Spadoni, curatore della mostra. “Questa mostra – prosegue – offre una sintetica ma significativa campionatura di collezioni, scelte fra le molte che sono sorte nel territorio emiliano-romagnolo nell'ultimo secolo e che costituiscono degli esempi molto diversi di gusto, di ragioni e di passioni. Va precisato che le collezioni private, nonostante siano spesso poco conosciute al grande pubblico, raccolgono opere importantissime e rare. Per questa esposizione si sono individuate alcune tipologie diverse di collezioni private così da coprire con una scelta mirata di opere un arco cronologico esteso dal secondo '800 fino ai nostri giorni, e una diversità di composizione e selezione. Lavori di artisti ampiamente storicizzati come Luigi Bertelli, Carlo Corsi, Mario De Maria, Norma Mascellani, Ilario Rossi, Massimo Campigli, Sergio Romiti, Pompilio Mandelli, Piero Gilardi, Concetto Pozzati, Aldo Mondino, Paul Jenkins, Enrico Baj, Giulio Paolini, Claudio Cintoli, Janis Kounellis, Michelangelo Pistoletto, Achille Perilli, Hans Hartung, Joe Tilson, Marina Abramovic, Alighiero Boetti, Luigi Ontani, Hermann Nitsch, Robert Rauschenberg, Maurizio Cattelan, ecc. Anche attraverso questa esposizione si ricava come la figura del collezionista abbia acquisito sempre più un ruolo importante non solo nel mondo dell'arte, costituendo un fenomeno economico-culturale di grande rilevanza sociale”.