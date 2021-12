Grandi risate con le “Storie sconcertanti” di Dario Vergassola

Sabato 11 dicembre alla Sala del Carmine di Massa Lombarda alle ore 21.00, terzo appuntamento della rassegna teatrale “Una massa di Risate” con Dario Vergassola che porterà in scena “Storie sconcertanti”.

Vergassola proprio quest’anno festeggia vent’anni di carriera come intervistatore comico. A Massa Lombarda porta in scena uno spettacolo, dal titolo “Storie sconcertanti”, dal ritmo serrato e incalzante, un vero e proprio sconcerto esilarante, nel quale viene proposto l'infinito repertorio di domande (relative risposte) e battute tratte dalle sue graffianti interviste comiche. Il repertorio satirico di Vergassola farà vacillare le convinzioni degli spettatori attraverso l’ironia intelligente.

Il comico, dopo gli esordi con le spassose interviste a calciatori e veline realizzate per Zelig, ha scelto un approccio più serioso intervistando gli ospiti del salotto di Serena Dandini arrivando a realizzare esempi magistrali di graffiante satira. Non ha più smesso di realizzare interviste in TV e dal vivo coinvolgendo scrittori, scienziati, politici, sindacalisti senza farsi mancare brillanti manager o austeri professori.

Il suo repertorio non si è limitato solo alle più importanti trasmissioni televisive. Infatti, il comico ligure con il suo talento ha spaziato dalla tv alla musica, al cinema e ai libri. Nel cinema è stato protagonista nel lungometraggio L’anima di Enrico. In campo editoriale ha pubblicato nel 2014 il suo primo romanzo, La Ballata delle Acciughe, un testo che racconta soprattutto il suo amore per la Liguria. Mentre per quanto riguarda il mondo radiofonico da ottobre 2015 su Radio Capital realizza la rubrica quotidiana "Radio Dario". Biglietti: 10-14 euro.