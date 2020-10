Grandi sketch a teatro con Gigi e Andrea “Di nuovo insieme”

Sabato 24 ottobre arriva al termine la stagione teatrale della rassegna “Una Massa di Risate” a Massa Lombarda. Una stagione che si è protratta per alcuni mesi a causa dell’emergenza sanitaria ma che ha comunque portato a termine gli spettacoli in programma. Nell’ultimo appuntamento nella Sala del Carmine saranno ospiti Gigi e Andrea, che dalle 21 proporranno lo spettacolo “Di nuovo insieme”.

Gigi Sammarchi e Andrea Roncato, gli storici Gigi&Andrea, hanno dato vita a un duo comico molto popolare dagli anni ‘70 agli anni ‘90. Dopo anni in cui le loro carriere artistiche hanno proseguito autonomamente, ritornano “Di nuovo insieme” in un live show che ripercorre i migliori momenti della loro carriera. Uno spettacolo con i migliori sketch in grado di far divertire qualsiasi tipo di pubblico. I protagonisti formano un duo che non è solo conosciuto ma anche storico e in questa formazione tornano sulla scena per raccontarsi sul palco, tra divertimento e risate, dando vita a uno show che comprende le migliori scenette della loro storia di comicità.

È obbligatoria la prenotazione al numero 335 5610895. L’assegnazione dei posti avverrà nel rispetto del distanziamento interpersonale. Il costo dei biglietti è di 12 euro intero e 10 euro ridotto (giovani fino a 25 anni; over 65 anni; soci La BCC ravennate forlivese e imolese). Nella giornata dello spettacolo la biglietteria della Sala del Carmine apre alle 19.30.