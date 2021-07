Grano e sapori del territorio nel laboratorio di cucina contadina

Tempo di mietitura e tempo di raccontare la filiera del grano, cereale protagonista della nostra alimentazione e della gastronomia del nostro territorio. Sabato 3 luglio,il Mercato di Campagna Amica Ravenna (via Canalazzo 59) celebra dunque il grano e il ‘rito’ della mietitura.

Con le calde temperature che stanno caratterizzando queste settimane di inizio estate, le spighe sono maturate in fretta e la raccolta è già partita da alcuni giorni sia in pianura che in collina. La qualità del grano è buona e questo significa che avremo ottime farine e semole da cui ricavare pasta, pane, pizza, tutto made in Italy. Da un'analisi di Coldiretti su dati Ismea relativi al 2020, i consumi di pasta garantita al 100% da grano italiano hanno infatti registrato un balzo del 29% in valore nel carrello pari a quasi il triplo della pasta normale. Con il Covid, infatti, è tornata prepotentemente la Dieta Mediterranea sulla tavola dei consumatori, spinta da un aumento medio dell’11% dei consumi nel 2020 dei suoi prodotti simbolo come olio extravergine d’oliva, frutta e verdura fino alla pasta, per effetto della tendenza delle persone a compensare il maggiore tempo trascorso in casa con un’alimentazione più sana.

Proprio per festeggiare il grano, sabato il Mercato presenterà un'esposizione di farine da grani antichi salvati dagli agricoltori e ospiterà la 'piccola scuola di cucina contadina' dell'agrichef Gianluca Martelli che svelerà come preparare alcuni piatti di pasta della tradizione. Come sempre il mercato sarà aperto dalle 8.30 alle 13 con la possibilità di acquistare i prodotti di stagione della filiera agricola, sia freschi che trasformati, dall’ortofrutta ai formaggi, ai salumi, dal vino alle uova, dal pane all'olio extravergine.