"Guardare e vedere le differenze": inaugurata la mostra per riflettere sulla violenza di genere

È stata inaugurata giovedì nella sala Codazzi della biblioteca comunale "Fabrizio Trisi" di Lugo la mostra fotografica "Guardare e vedere le differenze". La mostra, allestita in concomitanza con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, resterà aperta fino a venerdì 8 dicembre negli orari di apertura della biblioteca.

In occasione dell'inaugurazione sono stati anche proclamati i vincitori del quinto concorso fotografico contestuale alla mostra, che è appunto la fase finale di un più ampio progetto, nato con l’obiettivo di riconoscere e smantellare stereotipi e pregiudizi costruiti sulle differenze di genere. Protagonisti sono gli alunni delle seconde classi delle secondarie di primo grado degli istituti comprensivi del territorio della Bassa Romagna, nei Comuni di Lugo, Cotignola, Fusignano, Bagnara di Romagna e Massa Lombarda. Gli studenti, attraverso la guida di esperti delle associazioni e degli insegnanti, sono stati accompagnati in una riflessione su come contraddizioni, divergenze e conflitti siano originati spesso da stereotipi che creano aspettative che in realtà sono delle vere e proprie gabbie che vincolano la libertà tanto delle donne, quanto degli uomini.

All’inaugurazione, oltre ai ragazzi, agli insegnati e alle rappresentanti delle associazioni, erano presenti il sindaco referente per le Pari opportunità Luca Piovaccari, l'assessora del Comune di Lugo Anna Giulia Gallegati, la referente del progetto di Demetra Maria Teresa Calabrese, il presidente della Bcc ravennate, forlivese e imolese Giuseppe Gambi. Ospite Silvia Bartoli, in rappresentanza del centro di ricerca interdipartimentale su discriminazioni e vulnerabilità dell’università di Modena-Reggio Emilia, che promuove e coordina studi e ricerche intersettoriali sui temi delle discriminazioni e delle vulnerabilità al fine di mettere a fuoco le loro cause e di elaborare azioni di contrasto. "Guardare e vedere le differenze" è un progetto delle associazioni femminili Demetra - Donne in aiuto, Incontradonne, Caffè delle ragazze, Cif, e Udi, che operano sul territorio della Bassa Romagna, realizzato in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e grazie al contributo della Bcc ravennate, forlivese e imolese.