La guerra greco-gotica protagonista a teatro delle "Storie di Ravenna"

Torna lunedì 26 febbraio "Storie di Ravenna", con la puntata dal titolo "I Barbari alle porte. La guerra greco-gotica". L'appuntamento, al Teatro Rasi alle 18. La guerra greco-gotica sarà una narrazione a più voci su una vicenda che ha visto protagonista anche la città di Ravenna. Sul palco Enrico Cirelli, ricercatore del Dipartimento di Storia Culture Civiltà, sezione di Archeologia, Scuola di Lettere e Beni Culturali dell’Università di Bologna, Elisa Emaldi, Museo Nazionale di Ravenna, Ada Foschini, restauratrice, Giovanni Gardini, iconografo, Museo Diocesano di Faenza-Modigliana. Letture Laura Redaelli, regia Alessandro Renda.

Il costo del biglietto è ingresso unico 5 euro, biglietti in vendita sul sito ravennateatro.com. È fortemente consigliato l'acquisto prevendita. I biglietti ancora disponibili saranno acquistabili in teatro a partire da un'ora prima dello spettacolo. Per informazioni contattare Ravenna Teatro al numero 0544 36239, o via mail info@ravennateatro.com e sul sito ravennateatro.com. La biglietteria del Teatro Rasi è in via di Roma,39 s Ravenna, tel. 0544 30227.