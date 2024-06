Guerra, pace e politica in un'ottica femminista: al Fem Garden Maria Luisa Boccia

Mercoledì 5 giugno alle 18 la Casa delle Donne di Ravenna, in collaborazione con l’associazione Femminile Maschile Plurale, ospita al Fem Garden di via Rocca ai Fossi, in zona Rocca Brancaleone, Maria Luisa Boccia, filosofa politica e femminista, presidente del Centro per la Riforma dello Stato.

Insieme a lei si affronteranno temi di grande attualità, a partire dal suo libro "Tempi di Guerra, riflessioni di una femminista". Dialogano con l’autrice Maria Paola Patuelli e Barbara Domenichini.

Tempi di guerra, riflessione di una femminista, scritto nel 2023, parte dall'invasione Russa dell'Ucraina per tessere una riflessione femminista sulla politica, sulla pace e sulle guerre degli ultimi venti anni e arrivare a porsi una domanda che ci riguarda da vicino: possono il pensiero e le pratiche femministe contrastare la riduzione della politica a guerra?

Docente di Filosofia politica all’Università di Siena, è presidente del Centro per la Riforma dello Stato. Da sempre impegnata in politica e nel movimento femminista. La sua pratica tra donne è cominciata nel 1974 a Firenze con il Collettivo di donne Rosa, da cui è nata anche la rivista “Quaderni di studio e di movimento sulla condizione della donna”. Successivamente ha dato vita ad altre riviste di donne (“Memoria”, “Orsaminore”, “Reti”) e a diverse esperienze di gruppi femminili tra i quali “il gruppo del mercoledì”. Tra le sue pubblicazioni: “L’io in rivolta. Vissuto e pensiero di Carla Lonzi” (La Tartaruga, 2014); “Con Carla Lonzi. La Mia opera è la mia vita” ( Ediesse, 2014); “Le parole e i corpi. Scritti femministi” (Ediesse, 2018) e “La differenza politica. Donne e cittadinanza” (Il Saggiatore, 2002).