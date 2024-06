A Ravenna l'ambasciatore Alberto Bradanini

Venerdì 14 Giugno alle ore 21 presso la Sala Ragazzini di Largo Firenze appuntamento con l'ambasciatore Alberto Bradanini dal titolo "GUERRE: MUOIONO I POVERI E SI ARRICCHISCONO I RICCHI". Introduce la serata l'ex assessore all'immigrazione di Ravenna Iuri Farabegoli.



Ex diplomatico, tra i diversi numerosi incarichi ricoperti è stato Ambasciatore d’Italia a Teheran (2008-2012) e a Pechino (2013-2015). È attualmente Presidente del Centro Studi sulla Cina Contemporanea.



Un’altra importante iniziativa del "Coordinamento per una Libera Informazione" che ha già organizzato nei mesi scorsi cinque incontri non solo con l'ambasciatore Bradanini ma, anche, con l'analista geopolitico Demostenes Floros, la giornalista di inchiesta Stefania Maurizi, l'operatore della ONG italiana EducAid presso la striscia di Gaza Yousef Hamdouna e la UISP. Si sono affrontati temi di grande interesse come il ruolo della Repubblica Popolare Cinese nel mondo, la guerra russo-ucraina, il caso Julian Assange, il genocidio in Palestina e lo sport popolare vittima del business delle multinazionali.