Al Teatro Alighieri si raccontano "Le guerre di Ulisse"

“Siamo abituati a vedere Ulisse come un personaggio eroico, invece al centro di quest’opera c’è un uomo che torna a casa dopo vent’anni e scopre che la guerra non è eroica, non lo è mai”: con queste parole Patrizio Bianchi, ex ministro all’Istruzione, introduce "Le guerre di Ulisse", progetto interdisciplinare che unisce letteratura, musica e recitazione in un’opera moderna, una coproduzione del Teatro Comunale di Ferrara e del Teatro Alighieri di Ravenna. Quest’ultimo ospita lo spettacolo mercoledì 7 febbraio alle 20.30 (il giorno seguente è invece in programma la matinée per gli studenti, parte del percorso A scuola in Teatro).

Le guerre di Ulisse nasce dalla collaborazione di Bianchi, che ne firma il libretto, con la Fondazione Scuola di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli di Mirandola, diretta da Mirco Besutti, e il compositore Marco Somadossi, le cui musiche originali sono affidate alla Banda giovanile “John Lennon”, formazione di novanta musicisti fra i 13 e i 25 anni che include persone con disabilità.

In scena anche la giovanissima e talentuosa Frida Bollani Magoni come voce solista e pianista (oltre che autrice di alcune parti dello spettacolo) e l’attore e doppiatore Luca Violini, la cui magistrale voce ripercorre il ritorno di Ulisse a Itaca; Teresa Auletta guida invece il Coro Accademia Vittore Veneziani. Attraverso gli occhi di Penelope, il ritorno di Ulisse a Itaca diventa un’occasione per riflettere sul presente, una denuncia dell’insensatezza della guerra e un messaggio di speranza in questo nostro complesso momento storico, tra momenti malinconici dal sapore jazz ed episodi ora eroici, ora epici e marziali.

Prevendite alla biglietteria del Teatro Alighieri. Per informazioni chiamare al numero 0544.249244 o visitare www.teatroalighieri.org. Costo dei biglietti: 10 Euro intero e 5 euro per gli under 18.