"Sguardi dal futuro": la rassegna al cinema chiude con "I guerrieri della notte"

Ultimo appuntamento del Cineforum “Sguardi dal futuro” organizzato da DBC - Dipartimento di Beni Culturali dell’Università di Bologna e Start Cinema. Mercoledì 5 giugno alle ore 18 presso il Cinema Jolly in via Renato Serra 33 a Ravenna, verrà proiettato in lingua originale, sottotitolato in italiano, "I guerrieri della notte" di Walter Hill (1979).

Scriveva Andrew Sarris all'uscita del film: "Il linguaggio delle gang è volutamente criptico, il senso dello spazio è chiaramente magico". C'era una nuova magia, nera e sotterranea, nella storia dell'attraversamento che conduce la banda dei Warriors dal Bronx a Coney Island, mentre tutte le altre street gang sono alle loro calcagna. Film epico ed epocale, per varie ragioni: i ribelli di Walter Hill, senza cause pervenute che non fossero la pura sopravvivenza del gruppo, replicavano il clima di (vera) paura che all'epoca regnava nelle (vere) strade di New York e lo sottoponevano a un restyling in chiave di mitologia popolare, tra western all'italiana e cavalieri della Tavola Rotonda. Accoglienza controversa, successo divenuto culto, imitazioni a non finire.

L’appuntamento verrà introdotto dal docente Matteo Zaccarini. L’ingresso è gratuito previa prenotazione alla mail comunicazione@startcinema.it. Per info https://tinyurl.com/cineforumstartcinema.