Guido Ceroni apre il nuovo ciclo di incontri con i "Malfattori"

Dopo la pausa causata dalla pandemia tornano gli incontri con i MalfAttori che quest’anno si terranno ogni 15 giorni a partire da mercoledì 6 ottobre e fino al mese di dicembre. La novità di questa edizione è la location il Mercato Coperto che ospita gli appuntamenti alle ore 18.

Ad aprire la rassegna Guido Ceroni che mercoledì 6 ottobre propone un approfondimento su Tina Modotti e Vittorio Vidali. Amore e morte nel mondo in fiamme. Tina Modotti e Vittorio Vidali furono – e in un certo senso ancora sono – due personaggi circondati da un alone di mistero se non di leggenda.

Si prosegue mercoledì 20 ottobre con la presentazione de Il Viaggio di Ausonia, un omaggio dedicato alle figure femminili nelle avanguardie del ‘900, a cura di Ilaria Cerioli. Mercoledì 3 novembre Mauro Mazzotti parlerà di antica idrografia ravennate tra Fossa Augusta e Padenna.

Mercoledì 10 novembre è la volta di Dante, fata cumegia, la Divina Commedia vista dai romagnoli: Silvia Togni presenta un excursus tra le traduzioni in romagnolo dell’opera di Dante. Mercoledì 1 dicembre Ivan Simonini e Nello Agusani presentano La Dama del Settecentenario. Il commissario Matteucci e la minaccia islamica a Dante, un avvincente giallo tra attualità e storia.

Si conclude mercoledì 15 dicembre con Gli altri Arditi. Arditismo popolare a Ravenna e provincia, 1921-1922, a cura di Paolo Cavassini. Tutti gli incontri, ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, si svolgono alle ore 18 nel piano ammezzato del Mercato Coperto, in Piazza Andrea Costa. E’ richiesto il green pass.