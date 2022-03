Gusto e solidarietà: tornano le uova dell'Ail per sostenere la ricerca contro i tumori

Indirizzo non disponibile

Si rinnova nei giorni 1-2-3 aprile il tradizionale appuntamento di solidarietà promosso dall’Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma), denominato “Uova di Pasqua”, posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

L'Ail da oltre 30 anni raccoglie fondi anche grazie alle proprie manifestazioni e questo permette alle singole sezioni di organizzare i servizi assistenziali per i malati ematologici e di contribuire alla ricerca contro i tumori del sangue. Nonostante le tante difficoltà di questo periodo, la necessità di assistere e tutelare la salute dei pazienti onco-ematologici continua e per questo anche la campagna di raccolta fondi non si ferma.

Dove trovare le uova dell'Ail

Per quanto riguarda la distribuzione delle Uova di Pasqua nel Comune di Cervia, sono stati individuate tre postazioni di prenotazione e vendita:

Occhialeria La Lunetta viale Roma 3 ,dal lunedì al sabato 9,00 - 12.30 e 15,30 -18.30. Le uova sono, disponibili già da ora;

Banchetto all'esterno del negozio nei giorni 1-2-3 (venerdì,sabato e domenica) aprile negli stessi orari. Prenotazioni al n. 338 3759396 (Melita);

Associazione Francesca Fontana di Pisignano - prenotazioni al n. 339 5770401 (Licia);

Banchetto al sabato pomeriggio dalle ore 16 alle 18 al KISS Cafè (via Crociarone 32); domenica, di fronte alla Pieve di Santo Stefano, dalle ore 9 alle 12.

Farmacia di Castiglione, Via Ragazzena 2, Castiglione di Cervia.

L'importo della donazione per l'uovo è di 12 euro.