Gusto e tradizione con la Sagra del cappelletto romagnolo

Continuano le sagre dedicate alle eccellenze del territorio nel borgo di Brisighella. Domenica 1 maggio l'appuntamento è con la Sagra del cappelletto romagnolo. Nel borgo ci saranno bancarelle dei prodotti tipici e naturalmente lo stand gastronomico per festeggiare e gustare il cappelletto romagnolo.

Nella stessa giornata si svolge anche la “Passeggiata dei Tre Colli”, a cura Circolo Anspi di Brisighella e Avis di Brisighella, manifestazione podistica non competitiva. Partenza presso il Circolo Anspi Brisighella in Via Fossa (info 0546/81166 iat.brisighella@racine.ra.it).