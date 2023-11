Ha suonato con De Andrè, Mina e Zucchero: il batterista Ellade Bandini a Ravenna per una masterclass

Da Fabrizio De Andrè a Mina e Celentano, passando per Guccini e Zucchero, sono solo alcune delle infinte collaborazioni di Ellade Bandini, leggendario batterista che vanta la registrazione di oltre 600 dischi della musica italiana. Sarà Officina della Musica, scuola di musica di Ravenna, a ospitarlo in un'imperdibile Masterclass aperta a tutti, batteristi e amanti della musica, sabato 18 novembre alle ore 17.30.

"Il 2023 rappresenta un anno veramente importante per noi in quanto festeggiamo i nostri primi 10 anni di attività – dicono Eleonora Casadio e Marco Castelvetro, rispettivamente direttrice artistica e presidente di Officina della Musica – e, oltre a una rinnovata proposta corsistica e laboratoriale che già coinvolge oltre 400 aspiranti artisti, abbiamo deciso di programmare un ricco calendario di appuntamenti e Masterclass che possano impreziosire ancor di più la nostra offerta formativa e il patrimonio culturale della nostra splendida città. Non possiamo non ammettere che, poter aprire le danze proprio con il leggendario Ellade è per noi, oltre che una grande emozione, un immenso onore e un doveroso omaggio alla storia della musica italiana".

Posti limitati, info e prenotazioni al numero 3335604711 o via mail a info@officinadellamusica.ra.it