Mercatini, food truck, musica e yoga horror: la notte di Halloween nel borgo medievale

La notte di Halloween prende vita nel borgo di Brisighella. Tanti eventi sono previsti nella serata di lunedì 31 ottobre. Dalle 18,30 alle 24 per le vie del centro storico si troveranno il mercatino, lo stand gastronomico, le delizie dei food truck, laboratori e truccabimbi. Per i più piccoli è in programma un laboratorio di pittura miniature: ognuno può dipingere il proprio soldatino e portarlo a casa.

Inoltre alle 19 è fissata la lezione di "Yoga Horror" in Piazza Marconi con Melissa Ceroni. Allee 19,30 apertura del percorso itinerante (ingresso € 3). Alle 20 proiezione del film per i più piccoli all’anfiteatro Spada. Alle 21 e 23 il Corteo dei Tamburi Medievali di Brisighella per le vie del centro insieme alle danzatrici d'eccezione Les Danseuses de Sheherazade. Dalle ore 21,30 concerto in piazza Carducci degli “Horseloverfat”, punto musicale con Davide Camporesi in Piazza Marconi. Infine ci sarà la mostra di sculture in ceramica di Cristian Cimatti con performance di percussioni dell’orchestra Corelli nella Galleria Comunale.