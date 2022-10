Due serate da brivido per Halloween: arrivano gli zombie nel labirinto

Torna per il quarto anno l'Halloween da brivido del Labirinto Effimero di Alfonsine. Domenica 30 e lunedì 31 sono in programma due serate spaventose in due serre stregate e nel Labirinto Sospeso. Uno spettacolo itinerante a cura di Zombienotdead che promette momenti di terrore e adrenalina. L'evento è sconsigliato a bambini piccoli, a chi soffre di problemi cardiaci e alle donne in gravidanza. Possibilità anche di ristorarsi fra cappelletti, hotdog, hamburger, patatine fritte, vin brulè e altre bontà. Dalle 19 apertura delle serre stregate e del labirinto sospeso. Ingresso 10 euro (che comprende il solo intrattenimento).