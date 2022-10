Musica, maschere e divertimento: un Halloween “caliente” in discoteca

Prezzo non disponibile

Dal 31/10/2022 al 31/10/2022

Sarà un Halloween “caliente” al Pineta di Milano Marittima che, per la festa del 31 ottobre, propone una grande serata al “sabor latino”. L’atmosfera tenebrosa, sotto il grande lampadario di cristallo, sarà quella di una grande festa tra maschere e divertimento col sottofondo musicale “Mamacita style”. Sarà una sorta di closing-party visto che, dal 1° di novembre - per circa un mese - il Pineta resterà chiuso per un maxi-progetto di restyling.