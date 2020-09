Zombie walk, show horror ed escape room: un Halloween da paura in piazza

Tornano mostri e brividi nel centro di Cervia in occasione della festa di Halloween. Dal 30 ottobre al 2 novembre prende corpo il programma di Halloween Cervia 2020 tra spettacoli e divertimenti, mercatini ed escape room che si svolgono in piazza Garibaldi e in altri luoghi del centro storico.

Il programma

Venerdì 30 ottobre dalle 14:00 apertura del make-up point, mercatini e stand, mentre alle 15:00 iniziano gli spettacoli: dal Guiness World Record arriva Leonardo Polverelli e da Zelig giunge lo stregone Ikmor. Alle 16:00 apre l'Escape Room (Pescheria). Alle 17:00 animazione in piazza e Photoset. Alle 18:00 apre il percorso horror The Dark Path, mentre alle 19:00 in piazza giunge lo spettacolo Psychiatric Dead.

Sabato 31 ottobre alle 14:00 apre il make-up point, alle 15:00 nuovi spettacoli con Leonardo Polverelli e lo stregone Ikmor. Alle 16:00 apre l'Escape Room (Pescheria). Alle 17:00 animazione in piazza e Photoset. Alle 18:00 apre il percorso horror The Dark Path. Alle 21:30 torna l'affascinante e paurosa Zombie Walk Cervia, mentre alle 22:00 c'è Zombie contro Cacciatori in piazza. Segue alle 22:15 la premiazione della Zombie Walk.

Domenica 1 novembre alle 14:00 apre il make-up point, alle 15:00 nuovi spettacoli con Leonardo Polverelli e lo stregone Ikmor. Alle 16:00 apre l'Escape Room (Pescheria) e in piazza Garibaldi si tiene il workshop di Teatro dell'Horror. Alle 17:00 animazione in piazza e Photoset. Alle 18:00 apre il percorso horror The Dark Path e alle 19:00 spazio allo spettacolo Psychiatric Dead.

Lunedì 2 novembre si conclude il festival di Halloween con mercatini, stand e animazioni tutto il giorno.

Ogni ingresso sarà controllato in funzione anti-Covid19 e si procederà con misurazione della febbre con termoscanner, igienizzazione delle mani. A tutti si richiede di indossare la mascherina.