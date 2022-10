Halloween, in centro a Cervia una delle feste horror più grandi d'Italia

Il 29, 30, 31 ottobre e 1 novembre arriva la festa di Halloween numero 1 in Italia: a Cervia. In centro mercatini, giostre, concerti, Zombie Walk, make up artist horror, Country Horror, The Dark Path il sentiero oscuro per affrontare in prima persona le tue paure e tanto altro. Tutti i giorni Giostre e mercatini. Domenica 30 ottobre edizione speciale A Spass par Zirvia.

PROGRAMMA PIAZZA GARIBALDI

SABATO 29 OTTOBRE

Ore 14.00 apertura make up point

Ore 18.00 apertura percorso horror “The Dark Path”

DOMENICA 30 OTTOBRE

Ore 14.00 apertura make up point

Ore 18.00 apertura percorso horror “The Dark Path”

LUNEDI’ 31 OTTOBRE

Ore 14.00 apertura make up point

Ore 17.00 animazione in piazza e photoset

Ore 18.00 apertura percorso horror “The Dark Path”

Ore 20.00 gabbia invasione zombie

Ore 20.30 Country Horror

Ore 21.00 Concerto “Operazione Belle”.

Ore 21.30 Zombie Walk Cervia (la storia continua)

Ore 22.00 Zombie contro Cacciatori in piazza

Ore 22.15 premiazione Zombie Walk

MARTEDI’ 1 NOVEMBRE

Ore 14.00 apertura make up point

Ore 18.00 apertura percorso horror “The Dark Path”

MAKE UP POINT - diventa uno zombie



PROGRAMMA PIAZZETTA PISACANE

SABATO 29 DALLE 19 – DJ SET by ENRICA DJ

Caldarroste a cura della Piazzetta. Tutto il giorno un simpatico omaggio per gli acquisti da Bubusettete.

DOMENICA 30 ore 16.45

Sfilata e saldi pazzi a cura di Impronta Mare e Bubusettete. Special Guest: Cristina Sabattini, intrattenimento a sorpresa!

LUNEDI’ 31 dalle ore 15.00 – Bambini e famiglie in Piazzetta:

Trucco professionale gratuito di Claudia Zappa per ogni acquisto in un negozio della Piazzetta. Dolcetti e scherzetti a go go! Caldarroste a cura della Piazzetta. Ore 21.15 ballo di gruppo country con Free to Dance.

MARTEDI’ 1 dalle ore 16.00

Letture animate in Piazzetta by Bubusettete e merenda by Valentina.



PROGRAMMA VIALE ROMA

SABATO 29 DALLE 15.30

La Piazzetta delle Zucche. Sii creativa questo halloween, con il tuo bimbo o bimba vieni ad intagliare le zucche con noi.

Introduzione al laboratorio con Scuola di danza Artemisia.

A fine laboratorio sarà offerta una merenda per tutti.

Obbligatoria la prenotazione al 353-4389724. Costo banbini € 5,00 (adulti gratis).

DOMENICA 30 ore 15.30

Caccia al tesoro Halloweeniana. Un dolce premio per tutti.

Introduzione alla caccia al tesoro con Scuola di Musica Rossini.

Obbligatoria la prenotazione al 353-4389725. Offerta € 2,50.

LUNEDI’ 31 e MARTEDI’ 1 dalle 14.30 alle 18.30.

AREA KIDS, vieni a giocare con noi. Dolcetto o scherzetto per tutti.

3 aree gioco:

birilli fantasmi

colpisci i mostri

centra il cappello

Per i più piccini: Crea il tuo “mostro”. Laboratorio creativo di riciclo.

Area a libero accesso. Offerta € 2,50

Ore 22.00 Country Horror.

Country Horror - Free to Dance

Country Horror itinerante.

Dalle ore 20:30 gruppo di ballo country Free to Dance di Cervia animerà il centro della città, con balli country e vestiti a tema horror, seguendo le seguenti tappe:

ore 20:30: Piazza Garibaldi

ore 21:15: Piazza Pisacane

ore 22:00: Viale Roma

Officine del Sale

LUNEDI’ 31

Cena offerta a tutti i bimbi accompagnati con menù a tema.

PROGRAMMA della serata dall aperitivo ..

Trucco mostruoso.

Laboratorio fantasma.

Dolcetto o scherzetto in sala.

Sfilata dei mostriciattoli.

Premiazione con la coppa dello stregone.