Una notte di sapori e di brividi con "HalloWine Party"

Martedì 31 ottobre tornerà alla Torre di Oriolo di Faenza “HalloWine Party”, una festa sia paurosa che golosa. Per grandi e bambini l’appuntamento è con una notte da brividi tra animazioni horror, visite notturne a un castello spiritato, trucchi da streghe, balli infernali ma anche vini e sapori del territorio.

Nel parco dell’antica torre medievale di Faenza arriveranno tanti personaggi che da sempre alimentano i nostri incubi, Dalle ore 18 alle 20.30 in una grande tensostruttura spazio al Truccabimbi delle streghe, mentre dalle ore 18.30 grandi e bambini potranno divertirsi con giochi di legno e della tradizione. Dalla stessa ora un punto ristoro con pentoloni fumanti arricchiti da essenze, brividi, sapori e vini del territorio allieterà tutti i presenti nella notte più misteriosa dell’anno.

Alle ore 21.15 i più coraggiosi potranno cimentarsi in una visita notturna alla Torre di Oriolo con la Compagnia delle Ventirose e l’associazione 05QuartoAtto stando ben attenti ai dispetti degli spiriti e agli effetti malefici della luna.

La musica live sarà protagonista dalle ore 20.30 alle 22 con i Reynum, cover band che spazierà nel mondo del rock dagli anni ’60 fino ai giorni nostri, a seguire dj set con Alex Pari in collaborazione con Radio Più e Cristian Master alla voce per dare il via a balli infernali fino a tarda notte. L’evento si terrà anche in caso di maltempo, non serve la prenotazione.