Un Halloween Party firmato Claudio Cecchetto con Luca Onestini, Cristina Oliveira e tanti altri

Sarà impossibile distinguere le urla di terrore da quelle di gioia per la festa più "mostruosa" dell’anno, perché Halloween a Mirabilandia suona al ritmo dell’esclusivo dj set firmato Claudio Cecchetto. Il parco divertimenti per la giornata del 31 ottobre propone infatti un “Halloween Party” che vedrà impegnati in console tanti ospiti: dal dj e influencer Luca Onestini alla rivelazione di “Amici ‘22” Cricca; dal rapper e campione italiano di freestyle, Moreno a Fabio Marzo e Cristina Oliveira, dj e vocalist del Samsara di Riccione. L’appuntamento per tutti è dalle ore 21.30 in piazza della Fama dove, fino alle ore 24, ci si potrà scatenare al ritmo delle hit del momento.