Parte il 'Ghost tour' di Halloween fra i luoghi più tenebrosi di Ravenna

Per la sera di Halloween, lunedì 31 ottobre, parte una passeggiata a tinte fosche per le vie del centro storico di Ravenna in bilico fra il reale e il sogno, raccontando i luoghi della città dal punto di vista dell’ombra. Partenza da Piazza Anita Garibaldi, presso Portale di S Giovanni Evangelista (zona stazione, quindi comoda per chi viene da fuori) con introduzioni ai fantasmi della Ravenna imperiale, da Galla Placidia a Teoderico il Grande; trasferimento presso la zona dantesca (Chiostri francescani e Tomba di Dante), piazza del Popolo, via Girolamo Rossi (S. Giovanni Battista) e Torre pendente con fine in piazzetta degli Ariani per chiudere ad anello presso il punto di partenza. Una visita guidata dedicata a quanti non hanno paura di guardare dentro il lato oscuro di questa città ricca di storie delle persone che ci hanno vissuto nei secoli. Appuntamento alle ore 19:00, durata 1h45′ circa. Ritrovo in Piazza Anita Garibaldi, presso Portale di San Giovanni Evengelista. Prezzo: 15€ ADULTI / 5€ RAGAZZI fino a 16 anni. Itinerario solo in esterni; per partecipare a questo evento si chiede di prenotare dal link: https://emiliaromagnasegreta.com/halloween-a-ravenna/