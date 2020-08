"Hansel e Gretel" al Parco Archeologico di Classe

Il Festival Internazionale dei burattini e delle figure Arrivano dal Mare! presenta



HANSEL E GRETEL

di Teatro alla Panna



Coraggiosa rivisitazione di un intramontabile classico

Di e con Roberto Primavera e Luca Paci

Spettacolo di teatro di figura per Burattini e attori



Hansel e Gretel è un classico per l’infanzia, una fiaba famosissima dai tanti risvolti misteriosi. Leggendone l’intreccio per portarla a teatro, fatto di abbandoni, fughe e terribili spaventi, ci sono venuti in mente alcuni, non facili, dilemmi. Quanto può mettere paura uno spettacolo? Come si può raccontare davvero l’abbandono? Il Teatro alla Panna si è avvicinato a questa fiaba con il dubbio che, volendola rappresentare, non potrebbe che essere un horror dei più crudi. Genitori egoisti, una strega cannibale, due bimbi assassini: ingredienti piuttosto indigesti. Che dire? Ci son tremati i polsi e (vigliaccamente) abbiamo deciso di non decidere. Non saremo noi a stabilire se nel bosco ci sono farfalle e fiorellini o orribili bestie; non saremo noi a scegliere se far morire la strega, che pur se lo merita! Sarà il pubblico a scegliere il giusto grado di crudeltà della fiaba. Non esiste ormai la democrazia diretta? Che sia il nostro pubblico allora a decidere: tramite un comodo telecomando potrà votare per scegliere come mandare avanti lo spettacolo. Il telecomando proietta Hansel e Gretel nella contemporaneità, anzi nell’attualità televisiva. E visto che ormai ci sono non potranno fare a meno di confrontarsi con quello che succede nel mondo! Siete proprio sicuri che “vivere nel mondo delle favole” significhi vivere fuori della realtà?



è possibile acquistare i biglietti online al sito https://oooh.events/evento/spettacolo-di-burattini-hansel-e-gretel-classe-al-chiaro-di-luna-2020-biglietti/

o presso la biglietteria dedicata al Museo Classis di Ravenna, in via Classense 29, dal lunedì alla domenica ore 14-18, fino alle 21 il giorno dello spettacolo



INFO

www.classealchiarodiluna.it

info@classealchiarodiluna.it

+ 39 328 4815973