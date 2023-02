Gli Heroes & Monsters fanno impazzire Ravenna: registrato al Socjale il nuovo videoclip della super band

Potenza, precisione e adrenalina. Un Teatro Socjale così rock forse non lo si era mai visto. Sul palco erano solo in tre: ma il suono era quella di un'autenrìtica orchestra hard rock. Di certo non ha deluso le aspettative il concerto di domenica sera a Piangipane, quarta data italiana e unica in Regione degli Heroes & Monsters, superband formata dal chitarrista Stef Burns (Vasco Rossi, Alice Cooper, Huey Lewis...), dal batterista Will Hunt (Evanescence, Black Label Society...) e dal cantante e bassista Todd Kerns (Slash). Un tour che parte dall'Italia con l'obiettivo di conquistare tutto il mondo e che proprio nella tappa ravennate, giunta grazie anche a una collaborazione continuativa tra Stef Burns e Federico Berti di Relive Eventi per quanto riguarda la Romagna, regala una sorpresa in più ai fan: una registrazione live per un nuovo videoclip della band.

Sul palco del Socjale si esibiscono tre autentici fenomeni. Burns è ormai noto al pubblico italiano per la sua ormai trentennale collaborazione con Vasco: i suoi assoli sono micidiali, la sua presenza scenica unica e coinvolgente come sempre, e in questo live esprime a pieno tutta la sua anima rock. Will Hunt alla batteria è una macchina, i suoi colpi sono cannonate e, per l'occasione, ha mostrato anche le sue inaspettate doti canore interpretando le cover di Judas Priest (You've Got Another Thing Comin') e Kiss (Rock and Roll All Nite). Infine Todd Kerns che, oltre al basso, energico e puntuale, sfodera una voce sorprendente che interpreta alla perfezione sia i brani del primo album del progetto (l'omonimo Heroes & Monsters) che le cover (dai Guns n' Roses ai Motley Crue). A raccontarci qualcosa in più della fondazione della band e degli obiettivi futuri è il chitarrista Stef Burns.

Dopo il successo del suo ultimo tour da solista, torna ancora una volta nel Ravennate con il super trio Heroes & Monsters. Come e quando è nato questo progetto?

Quando abbiamo suonato insieme con Vasco Rossi nel 2014, 15 e 16, io e il grande Will Hunt abbiamo avuto un indubbio feeling e abbiamo deciso di fare una band. Ci serviva un cantante e un bassista, quando abbiamo trovato il super Todd Kerns li abbiamo trovati tutti e due e boom! Il trio ha anche prodotto l'omonimo album "Heroes & Monsters".

Come nasce questo disco e cosa volete comunicare ai vostri fan?

Abbiamo fatto tutto nel 2021 e 2022, creato, arrangiato insieme. Vogliamo esprimere semplicemente puro rock, il nostro suono forte, e sopratutto? divertire e divertirci tutti insieme! Energia!

Da Vasco Rossi ad Alice Cooper, da Slash agli Evanescence, passando per Huey Lewis, Black Label Society e molti altri... L'esperienza musicale che ognuno di voi porta sul palco è davvero sconfinata. E' stato facile trovare una sintesi fra i vostri stili musicali?

Si. Facile e da subito. Abbiamo creato un nostro sound. Tutto in maniera naturale, un'incredibile esperienza. Ognuno ha messo il proprio background ed è nato questo splendido album.

Il tour di Vasco, il progetto solista e Heroes & Monsters. E' stato difficile per lei riuscire a suddividere il tempo e l'impegno fra tutti questi progetti?

Non tanto difficile. Adoro suonare, suonare live, è la mia vita e il mio lavoro. Ora, speriamo di riuscire a fare un tour mondiale con Heroes & Monsters.

Due parole sui suoi "compagni di viaggio: Will Hunt e Todd Kerns. Quali sono le caratteristiche che apprezza di più nei suoi compagni di band?

Will é un batterista strepitoso. Ha un suono unico, estremamente forte, con grande personalità. È uno spettacolo anche da solo! Todd è un frontman 'number one'. Canta da dio, suona basso, chitarra e anche altri strumenti. Autentico e onesto, grande performer e autore. Fantastico!