5 serate di hip hop e dj set: torna l'Under Fest

Indirizzo non disponibile

Dall’1 al 5 agosto il Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna ospita l’UNDER FEST, un evento a fortissima connotazione hip hop in cui si celebra la scena underground italiana. L’edizione di quest’anno prevede 5 serate di concerti, live di freestyle e dj set. Artisti di diverse generazioni ma tutti accomunati dalla stessa passione: l’hip hop. Ogni serata, in apertura, proporrà il segno distintivo di Under Fest: il cypher, durante il quale tanti artisti emergenti avranno la possibilità di alternarsi a colpi di flow e rime.

Programma

Martedì 1 agosto, 21.30: FUNKY NANO | ADRIANA | DJOMI | Y0 | DJ DIMA – Cypher. TORMENTO – Live

Mercoledì 2 agosto, 21.30: UGO CREPA | JEKESA | NICK + GRAMO 150 | DJ DIMA – Cypher. JACK THE SMOKER – Live

Giovedì 3 agosto, 21.30: GABRIX | ZELDA e MR. PLANTA | GUNMA MG | DJ DIMA – Cypher. JOHNNY MARSIGLIA – Live

Venerdì agosto, 21.30: BRUNO BUG | BRENNO ITANI | KENZIE e BLEACH | DJ DIMA – Cypher. CLAVER GOLD – Live

Sabato 5 agosto, 20.30: UNDER BATTLE – Battle di freestyle hosted by ARCADE BOYZ