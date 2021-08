Hip hop e break dance tornano a essere protagonisti con lo Spitfire Contest

Tutto pronto per l'ottava edizione dello Spitfire Contest in onore di Alessio Lunardini, giovanissimo campione di break dance scomparso tragicamente dopo essere stato investito il 26 maggio 2014, mentre si recava a scuola in bicicletta. Lo Spitfire Contest, che si svolgerà sabato 28 agosto, dalle 15 alle 23, al bagno Marina Bay a Marina di Ravenna, non è solo un'occasione per tenere vivo il ricordo di Alessio, ma anche per aiutare i giovani attraverso i valori della cultura Hip Hop.

Quest’anno, per esigenze di distanziamento sociale e norme anti Covid, l’iniziativa è organizzata in spiaggia e sono state create categorie diverse dagli anni precedenti per poter velocizzare le pulizie e le sanificazioni prima e dopo il ballo; ci sarà un team che si dedicherà solo al settore sanificazione a partire dall'ingresso dello stabilmento balneare. Sempre in merito al Covid-19 partecipanti e accompagnatori (nel caso di minorenni) dovranno firmare un modulo di autocertificazione prima di accedere all’area della manifestazione.

Le categorie delle competizioni sono solo tre: 1vs1 Under 12, 1vs1 Open e 2vs2 Mixed Style. Ai ballerini - grandi e piccoli - primi classificati, verranno assegnati dei premi, come una bellissima targa e un rimborso spese.

Come sempre spazio anche agli artisti ospiti: Nasty Den (Denis Guerrini), Sesé (Serena Ballarin), DJ Nersone, DJ Collo (Davide Del Gaia), Moder (Lanfranco Vicari), Duna (Andrea Scardovi), Denis Di Pasqua, Attilio, Foglia, Frigo. Oltre alle competizioni in varie categorie, quest’anno il momento più spettacolare si svolgerà a partire dale 20, quando cominceranno le battaglie finali di tutte le categorie e le performance dei giudici.