Hip hop, musica e pitture fluorescenti: l'arte di strada "invade" Faenza con l'Urban Fair

Musica, mostra-mercato, mostre fotografiche, Contest Hip-Hop e Body Painting Fluorescent, sono queste alcune delle proposte che da giovedì 14 a sabato 16 settembre sbarcheranno a Faenza per l'Urban Fair, il festival dell'arte urbana nato con un progetto dell'Unione faentina e interamente organizzato dai ragazzi.

Il programma della ‘tre giorni’ prenderà il via giovedì 14 settembre nell’ex complesso dei Salesiani. Dalle 17, fino alle 20.30, Pop up store, punti vendita temporanei, di brand locali; in contemporanea sarà possibile visitare la mostra fotografica proposta dal Gruppo Aula 21. A fare da sottofondo musicale, dalle 18.30 a notte inoltrata il Dj Set House/Techno.

Venerdì 15, sempre nell’ex complesso dei Salesiani, dalle 17 alle 20.30, continuano i Pop up store e la mostra fotografica. Dalle 22, fino a notte inoltrata è poi in programma la performance di Body Paint fluorescente, momento curato da ‘Love Luck Tattoo’. Dalle 18.30 sino alle 23.30 Dj set House/Techno e a seguire, sino alle 2 della notte, Dj set Back to Back. Sempre venerdì 15, piazza del Popolo, dalle 16 alle 19, ospiterà il Torneo di Basket e dalle 19 alle 21, Contest di Freestyle (hip hop). Dalle 21 sino alla mezzanotte ‘Serata Lacrima party’.

Ultima giornata dell’Urban FAIR, sabato 16. In piazza del Popolo, dalle 16 alle 20, le fasi finali del Torneo di basket; dalle 16 alle 20 il Dj set Trap. Negli ex Salesiani, dalle 20 alle 23, il Dj set Trap e dalle 23 alle 2 di notte, ‘Special Guest’ Dj set.