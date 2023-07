"History of Rock": un concerto dedicato a chi è stato ospitato dal Museo Classis durante l'alluvione

Venerdì 14 luglio, alle 18.30, al Museo Classis va in scena il concerto History of Rock con il Nonetto dell’Orchestra Cherubini, un live dedicato a coloro che hanno vissuto le difficili giornate durante le quali il Museo è diventato un hub di accoglienza per chi è stato costretto ad evacuare per i rischi alluvionali. Per loro un viaggio nel cuore del rock – dai Rolling Stones ai Queen, dai Pink Floyd a Jimi Hendrix – in compagnia del Nonetto dell’Orchestra Cherubini (ai violini Elena Nunziante, Federica Giani e Sara Tellini, alle viole Francesco Zecchi e Tommaso Morano, ai violoncelli Matteo Bodini e Mariachiara Gaddi e al contrabbasso Claudio Cavallin). Come sempre l’intervallo è il momento per le letture dalle Metamorfosi di Ovidio ad opera dell’attore Lorenzo Carpinelli, in questo caso con il mito di Piramo e Tisbe. Per l’occasione è previsto il set fotografico Resta in Onda, per chi vorrà farsi ritrarre davanti al Mosaico dell’Onda. Biglietti: 5 euro (validi per l’ingresso al Museo in una data successiva fino al 3 settembre compreso).