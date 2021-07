Prezzo non disponibile

Domenica 18 luglio al Fantini Club di Cervia, per celebrare la collaborazione dello stabilimento balneare con Honda Auto Italia, si svolgerà una giornata evento all'insegna di sport e divertimento aperta a tutti

Cosa succede quando Honda si incontra con una delle location più famose per lo sport come il Fantini Club? Una giornata fantastica, all’insegna dello sport e del sano divertimento.

Honda Day è l’evento interamente pensato per celebrare la collaborazione tra Fantini Club e Honda Auto Italia. Una giornata di tornei sportivi aperti a tutti e ad iscrizione gratuita: beach volley, beach tennis, basket, ping pong. I tornei si svolgeranno in un'atmosfera speciale in onore della nota Casa automobilistica di Tokyo.

Iscriviti entro il 17 luglio e non mancare. Tanto divertimento e ricchi premi. Per info e iscrizioni: eventi@fantiniclub.com

La giornata sarà scandita dai tornei sportivi, aperti alle persone di tutte le età, con inizio a partire dalle ore 9 e termine fissato con le premiazioni dei primi tre classificati per ogni disciplina sportiva, alle ore 18. Sarà presente uno spazio dedicato a Honda Auto Italia, dove poter ammirare e richiedere informazioni per la nuovissima ed innovativa Honda e. Scopri di più sulla city car 100% elettrica sul sito Honda.

