A Brisighella salute e benessere con Hygieia 2024

Domenica 16 giugno in programma dalle 10 alle 21 la Fiera del Benessere del corpo e della mente al Parco dell’Osservanza Brisighella.

Programma

Disciplina del benessere (La visione delle discipline del benessere e bio-naturali praticate dai migliori operatori)

Beauty cosmesi naturale

Medicina naturale (La medicina naturale si affida a principi attivi naturali, come piante e minerali, a cui associano terapie energetiche per la cura dell’organismo)

Cura della persona (Espositori selezionati di cosmetici naturali e bio con ingredienti controllati).

Area - Ginnastica del benessere (yoga – welness – olistico – pilates - thai chi) neuropatia - danza e movimento



Complementi

Area profumazione d’ambiente

Area gioielli

Pietre minerali (Le pietre e i cristalli con le loro proprietà sono un mezzo naturale per riportare l’equilibrio dentro di noi.)

Artigianato-abbigliamento (Ogni oggetto, vestito o mobile grande o piccolo che sia, se fatto a mano diventa un oggetto o capo artigianale)

Riciclo creativo (Il riciclo dei vecchi indumenti e di altri materiali tessili insieme ad altre buone pratiche di riciclo.)

Area - Musica (campane tibetane – ang – musica relax)

Area Alimentazione

Food bio & vegano – Street Food – gluten free – spezie e frutta secca – te - tisane – estratti



Nella sala conferenze interventi del dott. Marco Valentini , reumatologo, su “Ritorno alle origini come metodo di trasformazione e guarigione”. Accompagneranno la giornata espositori, dimostrazioni operatori, stand cucina indiana, vini naturali, birra artigianale.