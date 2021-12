I Ministri portano la loro 'Cronaca nera e musica leggera' al Rock Planet

I Ministri tornano di nuovo in Romagna, dopo i concerti andati in scena nell'estate scorsa a Rimini e Forlì. La band milanese il 16 aprile 2022 si esibirà al Rock Planet di Pinarella di Cervia. I Ministri presenteranno l'ultimo Ep "Cronaca nera e musica leggera". “Ci suonava già dal titolo come una sorta di saggio mai scritto - spiegano i musicisti, da 15 anni sulle scene musicali - Tra le altre cose, parla di confusione e di crisi dei saperi, della progressiva scomparsa di una qualche verità condivisa. I saggi Einaudi sono stati la quinta essenza della nostra infanzia, i libri dei grandi, e i loro quadrati erano il simbolo di un sapere con la S maiuscola, moderno ma autorevole. E, in più, elegantissimo. Omaggiarle è un modo per rivederle, farle rivedere e in qualche modo trovare conforto”.

I Ministri si sono esibiti con i Coldplay, i Foo Fighters, i Subsonica e moltissimi altri. Hanno collaborato con Caparezza, Afterhours, Mauro Pagani, con i registi più all'avanguardia e alcuni tra i migliori producer, da Gordon Raphael (Strokes) a Sylvia Massy (Johnny Cash, System Of A Down) passando per Tommaso Colliva e Taketo Gohara. Hanno collezionato oltre 500 concerti, dai centri sociali degli inizi ai sold-out nei superclub e ai grandi festival, e i loro brani su Spotify sono stati ascoltati oltre 25 milioni di volte.