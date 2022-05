I 100 anni degli scout cattolici a Ravenna: una grande festa tra giochi, foto e ricordi

Indirizzo non disponibile

“Ricordi ancora l’odore di quel fuoco?”: con questa frase che riporta alle suggestioni e alle atmosfere dei fuochi di bivacco al campo scout, le associazioni scout della nostra città, Agesci (Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani), Masci (Movimento Adulti Scouts Cattolici italiani) e Cngei (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani), organizzano una giornata per festeggiare i 100 anni di fondazione dello Scautismo cattolico a Ravenna (1922-2022). Gli scouts e le guide di ieri e di oggi si preparano a trascorrere insieme una giornata tra giochi, costruzioni scout, foto e ricordi domenica 22 maggio al Parco Teodorico. La giornata ha inizio alle ore 9.00 con tipiche attività scout e mostra fotografica. Dalle ore 12.00 pranzo al sacco. Nel pomeriggio torneo di scout ball per clan, capi ed ex scouts.