I 110 anni di Milano Marittima si festeggiano con le opere di Werther Morigi

Dal 07/07/2022 al 31/07/2022

La 71esima esposizione estiva di Werther Morigi è l’omaggio che la Bottega d’Arte- Archivio Nazionale Corpus Opera Omnia del Maestro, rende alle Centodieci candeline della nascita di Milano Marittima con una mostra visibile dal 7 al 31 luglio. L’adriatico simbolo di cura, soggiorno, turismo alle quali Werther Morigi ha aggiunto l’arte della sua pittura. Allestendo qui il suo studio, vagando per spiaggia e alberi, esponendovi tutte le stagioni ed esportandone le immagini in tutto il mondo. La Bottega d’Arte nel corso dell’intera stagione estiva 2022 presenterà diciotto opere storiche delle quali cinque esposte in altrettanti compleanni simbolici che l’Artista dedicò alla sua “città dell’anima”, i quali verranno presentati e correlati da foto, scritti, filmati.