I burattini festeggiano la Befana con “Momo, il dio della burla”

Dopo la pausa natalizia, riapre il sipario della XXXIII edizione de Le Arti della Marionetta, con una grande festa dedicata alla Befana. Giovedì 6 gennaio riparte la stagione all'Almagià di Ravenna con La Befana vien di Notte con le scarpe tutte rotte, un pomeriggio per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno e della dolce nonnina. Alle ore 16 tutti i bambini, grandi e piccoli, potranno cimentarsi nel laboratorio di costruzione di burattini di carta “Pu-pazzi di neve e pazze befane”, a cura di Teatro del Drago. Alle ore 17.00 la compagnia Teatro Medico Ipnotico porterà in scena lo spettacolo di burattini “Momo, il dio della burla”.

La trama: Momo, figlio di Hypnos e della Notte, è un dio antico, il dio della burla. Venne cacciato dall'Olimpo per aver preso in giro gli Dei. Caduto sulla terra, è diventato il Fool, l'attore, il buffone, il clown...infine ha trovato rifugio nel Teatro dei Burattini, dove passa i giorni in compagnia dei suoi amici di legno e stoffa. Momo e i suoi compari saranno contenti di esibirsi per voi ed evocare l'Ordine, la Paura, la Magia, la Sorpresa, l'Ozio, la Festa e il Desiderio, i sette cavalli che girano in tondo nella giostra della settimana. Con Patrizio Dall’Argine.

La biglietteria sarà aperta giovedì mattina 6 gennaio dalle 10.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle ore 15.30 presso l’Almagià. Biglietti: intero euro 7; ridotto euro 5; biglietto famiglia euro 20. Secondo gli ultimi decreti ministeriali, l’accesso a teatro è consentito esibendo il Super Green Pass (obbligatorio dai 12 anni) e indossando la mascherina ffp2 dai 6 anni in su.