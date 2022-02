I burattini raccontano le scorribande del Passatore

Domenica 27 febbraio alle ore 16.00 al Teatro Walter Chiari di Cervia il burattinaio cervese Vladimiro Strinati porta in scena lo spettacolo “Il Passatore al Teatro di Forlimpopoli con Sganapino e Fagiolino servi di scena”, scritto a quattro mani con il regista e attore ravennate Danilo Conti. Lo spettacolo narra dell'assalto della banda di Stefano Pelloni, "Il Passatore Cortese" al Teatro di Forlimpopoli, durante una serata di gala dove rimase tragicamente coinvolta la famiglia del celebre gastronomo Pellegrino Artusi.

Non mancheranno le sassate, saccheggi, baldorie in questo viaggio in terra di Romagna all’epoca del Risorgimento. Le gesta memorabili del brigante e della sua banda, i burattini sono volutamente bianchi e neri per celare l'anima scura che si nasconde dietro ai personaggi, affiorano attraverso i ricordi delle "colorate" maschere e caratteri della tradizione emiliana-romagnola, diventati per l'occasione una “sgangherata” Compagnia di giro, col capocomico il Dottor Balanzone e i due compari Sganapino e Fagiolino.

Lo spettacolo è liberamente ispirato ad antichi copioni e scenari del repertorio burattinesco ottocentesco, dove si evidenziano le imprese più eclatanti del bandito, come l’assalto al Teatro di Forlimpoli. Il Passatore rispecchia, nell’immaginario collettivo, lo stereotipo del romagnolo rissoso, sanguigno, sciupafemmine e anticlericale, che lasciò una scia di sangue nella sua vita “storica”, ma elogiato da Pascoli e da Garibaldi, divenne, attraverso le leggende popolari, un mito come Fra Diavolo, Robin Hood, Billy the Kid, tanto che le nonne romagnole di un tempo si chinavano sulle culle dei bimbi per cantare la “Cantilena dla morta de Pasador”. Lo spettacolo è adatto ad un pubblico a partire dai 6 anni.