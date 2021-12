I Canterini romagnoli festeggiano 60 anni di tradizioni e canzoni popolari

Indirizzo non disponibile

I ‘Canterini romagnoli Pratella Martuzzi di Ravenna’ festeggiano i primi 60 anni di attività e per l’occasione martedì 7 dicembre si esibiranno alle 21 al teatro Alighieri con un vasto repertorio di canti popolari romagnoli. Inoltre, per l’occasione, è stato anche realizzato un dvd sul percorso corale dei Canterini che in questi 60 anni si sono impegnati a tramandare il folclore romagnolo attraverso numerosi eventi.

L’ingresso sarà ad offerta libera e tutti i fondi che verranno raccolti nel corso della serata verranno destinati al progetto di ‘digitalizzazione delle cante romagnole’.

Le corali che parteciperanno il 7 dicembre al Teatro Alighieri sono: Canterini romagnoli Pratella Martuzzi di Ravenna, Coro Ettore e Antonio Ricci di Massa Lombarda, Canterini romagnoli Turibio Baruzzi di Imola, Associazione corale Bellaria e Igea Marina di Bellaria,