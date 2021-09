I Caveja trionfano alla 35esima edizione del Faenza Rock

L'ensemble faentino ha spiccato per freschezza, originalità e inventiva. Secondo e terzo posto per Loudbanner e The Ceol

Una Piazza Nenni piena di giovani ha ospitato martedì sera la finale della 35esima edizione del Faenza Rock. In una serata di grande musica fra artisti in concorso e ospiti, alla fine hanno vinto i Caveja, un ensemble faentino di sette elementi che ha spiccato per le sue doti di freschezza, originalità e inventiva. A loro va la Targa Faenza Rock della Casa della Musica e un microfono offerto da Hi Fi Music Center. I Caveja inoltre suoneranno alla prima Sagra della Pizza Fritta al Parco Mita di Faenza il 24 settembre insieme all'ensemble folk delle Emisurela, vincitrici del contest Il Liscio nella Rete, ma soprattutto apriranno il Mei 2021 venerdì 1 ottobre. Insieme a loro anche i secondi e terzi classificati del Faenza Rock rispettivamente i

Loudbanner, fautori di un metal di altissima qualità, e The Ceol, che hanno riproposto il punk sound degli anni Novanta. Quarti a pari merito Frieden, Viemme e Sevioh.