I Comaneci presentano il nuovo album "Anguille"

Venerdì 17 giugno, alle 21.30, torna la musica al bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna con i Comaneci, trio ravennate fondato nel 2005 da Francesca Amati, alla quale si affiancano Glauco Salvo (chitarra e banjo) e Simone Cavina (batteria). Dopo “Rob a Bank” (2018), i Comaneci presentano il quinto album di studio “Anguille”, un disco di perseveranza e trasformazione. Ingresso libero al concerto.

L’anguilla rappresenta un enigma. È pesce ma anche altro, serpente, verme, mostro marino. La sua enigmaticità muove curiosità e diventa eco di interrogativi comuni a molti. La figura dell’anguilla spinge a perseverare nella ricerca, a prescindere da quanto tempo sia necessario o da quanto disperata sia l’impresa. La sua vita è un dilemma che spinge i ricercatori all’ostinatezza. “Anguille" è un disco di perseveranza e trasformazione, nato e cresciuto in tempi di lontananza e limitazioni ha cercato di trasformarsi in un’occasione per esplorare nuovi orizzonti. È un disco realizzato in due anni e per scelta inciso non in studi di registrazione ma in luoghi altri, quali lo spazio teatrale dell’Arboreto di Mondaino e una casetta di Cartoceto nelle Marche: dimensioni che hanno permesso l’esplorazione dei luoghi stessi della residenza, fornendo la possibilità di ampliare gli orizzonti uditivi e immaginativi. La produzione vede in regia di registrazione, missaggio e mastering Mattia Coletti.