I compagni di palco di Jovanotti sul palco del Socjale: il live di Saturnino e Riccardo Onori

Venerdì 12 novembre Saturnino e Riccardo Onori, storici compagni di palco di Lorenzo Jovanotti, presentano il loro ultimo progetto solista che ondeggia tra sonorità funk e nu-soul, sempre alla ricerca del groove ideale per far ballare il pubblico al ritmo giusto. Appuntamento al Teatro Socjale di Piangipane, ingresso ore 20.30, concerto ore 21.30.

Saturnino e Riccardo si avvalgono in concerto dell’apporto di due musicisti d’eccellenza come Dario Dal Molin alle tastiere e Donald Renda alla batteria, per mostrare in un’atmosfera unica le sonorità che contraddistinguono i leggendari concerti del Jova. Biglietti: 25 euro. Ingresso riservato ai soci Arci, tesseramento in cassa (5 euro). Come da tradizione, i mitici cappelletti del Socjale all'intervallo.