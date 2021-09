I Concerti nel chiostro iniziano con il live del solista Luca Di Chiara

Dopo un'estate ricchissima di concerti, LaCorelli riparte da Faenza con "Concerti nel chiostro", una mini-rassegna di 3 appuntamenti ospitata negli spazi esterni della Biblioteca del Seminario Arcivescovile, meta quotidiana e punto di ritrovo consueto di tanti giovani studenti e appassionati di lettura.

Qui alcuni volti noti dell'Orchestra si esibiranno in brevi raid musicali dal sapore sperimentale, programmati in orario tardo pomeridiano per accompagnare in modo originale e piacevole la fine di una lunga giornata di studio.

Il primo appuntamento è per giovedì 2 settembre alle ore 19 con "Sperimentazioni parte I", il concerto solista di Luca Di Chiara, primo contrabbasso dell'Orchestra, che con l'ausilio di una loop station e di una buona varietà di strumenti musicali proporrà una performance di suoi brani originali, meditati e scritti di suo pugno durante il lungo lockdown del 2020. Ingresso gratuito.