I Diaframma portano dal vivo lo storico album "Siberia"

Venerdì 11 agosto, dalle 21, torna la musica sul palco dell'Hanabi di Marina di Ravenna. Protagonisti i Diaframma che portano dal vio il loro storico album "Siberia". Lo storico gruppo musicale italiano formatosi a Firenze tra la fine degli anni settanta e i primi anni ottanta, capitanato dal cantante, chitarrista e autore Federico Fiumani, arriva sui palchi per un appuntamento speciale. Per l’occasione, infatti, i Diaframma suoneranno il primo album della band, considerato il caposaldo della new wave italiana degli anni Ottanta. Tre appuntamenti (Marina di Ravenna, Modena, Bologna) in collaborazione con la nota rivista musicale Rumore. Le presentazioni dedicate a questo importante periodo della storia musicale italiana vedranno la partecipazione del direttore della rivista Rossano Lo Mele, del produttore artistico Oderso Rubini e del giornalista autore dello speciale Luca Frazzi.