I giovani 'prodigi' musicali sul palco: dal violinista Parravicini al pianista Ivanov

Due concerti della rassegna “Giovani in Musica” e due serate della stagione “Ravenna Musica”. Ecco l’offerta dell’Associazione Mariani nelle giornate del 30 novembre e del 1 dicembre.

Martedì 30 novembre alle ore 17 alla Sala Corelli per la rassegna “Giovani in Musica”, salirà sul palco il vincitore del Premio Alberghini. Il concorso rappresenta un unicum nel territorio e si conferma come la più grande competizione musicale regionale, in grado di abbracciare le principali tipologie di strumenti della tradizione classica. Ad aggiudicarsi il premio di questa edizione è il violinista Lodovico Parravicini che si esibirà accompagnato al pianoforte dal fratello Nicolò Parravicini, per eseguire composizioni di Bartok, Wieniawsky, De Falla, Ravel. Mercoledì 1 dicembre, sempre alla Sala Corelli alle ore 17 sarà la volta dei chitarristi Daniel Puppo e Giovanni Pace, allievi del Conservatorio “Rossini” di Bologna, che si cimenteranno in brani di Torroba, Rodrigo, Ponce Villa-Lobos.

Negli stessi due giorni sono previsti anche due appuntamenti di “Ravenna Musica”. Martedì 30 novembre alle 21 si allineeranno sul palco del Teatro Alighieri i 35 membri dell’Orchestra Arcangelo Corelli guidati dal loro fondatore e direttore Jacopo Rivani. Affiancheranno il quintetto di ottoni Gomalan Brass Quintet, formato da Marco Pierobon e Francesco Gibellini (trombe), Nilo Caracristi (corno), Gianluca Scipioni (trombone) e Stefano Ammannati (tuba).

Mercoledì 1 dicembre alle 21 si disporrà sul palco del Teatro Alighieri l’Orchestra Leonore con il pianista Emanuil Ivanov e sul podio Daniele Giorgi.

Emanuil Ivanov, vincitore assoluto della 62° edizione del Concorso Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, attualmente si sta perfezionando al Birmingham Royal Conservatory sotto la guida di Pascal Nemirovski e Anthony Hewitt.