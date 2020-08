I grandi classici di Walt Disney rivivono con la collezione di Adriano Liverani

La Cassa di Ravenna, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato, ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna (ex Negozio Bubani) di Piazza del Popolo 30, fino all’1 settembre una originale mostra dal titolo “I cartoni animati di Walt Disney”, esposizione di libri e locandine pubblicitarie dei più famosi film della Walt Disney, che appartengono al collezionista ravennate Adriano Liverani.

Il 5 dicembre del 1901 nasce a Chicago la più grande figura nel cinema mondiale di animazione, Walter Elias Disney. Dopo aver concluso gli studi presso la Mc Kinley High School, Walter diventa disegnatore pubblicitario a Kansas City, dove fonda uno studio di animazione, la UnitedFilms. Nel 1928 nasce il suo primo grande personaggio: Micky Mouse (Topolino). Un po’ alla volta, la scuderia Disney si arricchisce di altri personaggi comePluto, Pippo e Paperino.

L’anno 1937 segna l’esordio del primo grande lungometraggio:“ Biancaneve e i sette nani”, seguito, nel 1940, da “ Pinocchio e Fantasia ”. Successivamente, nel 1941 uscirà “Dumbo” e l’anno dopo “Bambi”. Con il coinvolgimento degli Stati Uniti d’America nella II° Guerra Mondiale, la Disney cambia direzione e si impegna nella produzione di cortometraggi di propaganda antinazista.

Gli anni ‘50 iniziano con alcuni capolavori come “ Cenerentola”(1950), cui fa seguito “ Alice nel paese delle meraviglie” (1951) e “ Peter Pan”(1953). Disney produce anche film di avventura non animati come “L’isola del tesoro” (1950), “ 20.000 leghe sotto i mari” (1954), “Robinson nell’isola dei corsari” (1960), fino al capolavoro “Mary Poppins” (1964). Negli ultimi anni di vita Disney recupera le aspirazioni del passato con film come “ La carica dei 101” (1961), ”La spada nella Roccia” (1963), ”Il libro della Giungla” (1967). Muore a Los Angeles il 15 dicembre del 1966. Dal 1932 al 1969 Disney è stato premiato con 26 premi Oscar.