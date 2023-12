I Leatherette presentano dal vivo al Bronson il nuovo album "Small Talk"

Dopo l’incendiario album di debutto Fiesta, pubblicato nel 2022 – nel 2023 Iggy Pop ha trasmesso tre singoli del disco Fiesta (“Dead Well”, “So Long”, “Come Clean”) nel suo programma radio sulla BBC Radio 6 music – i Leatherette sono pronti a spiccare il volo verso una direzione tutta loro e a tornare in pista con un disco ancor più provocatorio e sofisticato del precedente, Small Talk, uscito il 3 novembre per Bronson Recordings. Non poteva certo mancare la tappa al Bronson Club, il luogo dove il nuovo album è stato concepito e registrato con Andrea Cola e Bruno Dorella. Mixato da Chris Fullard, FOH engineer degli Idles, e masterizzato da Adam Gonsalves al leggendario Telegraph Audio Mastering di Portland. In apertura di serata, The Procrastinators. Dj pre & aftershow di Art (Arturo Compagnoni).

I Leatherette sono Andrea, Francesco, Jacopo, Marco e Michele. Formatisi nel 2018, hanno sede a Bologna, in Italia. Il loro nome deriva dall'iconico singolo “Warm Leatherette” dei The Normal. Leatherette suona quasi come una presa in giro della musica rock e della sua estetica, contemporaneamente abbracciata e rifiutata, stracciata. La loro musica è un potpourri di sfoghi punk, atmosfere jazz e accenni di no wave, che generano un suono ricco e composito, a volte caldo e accogliente, a volte duro, graffiante e imprevedibile.

Nel 2022 firmano per Bronson Recordings, e pubblicano il loro primo LP, "Fiesta", un album dirompente (Up To Hear). Un car-crash di rumore frastagliato, amore contorto e melodia oscura e angosciante, accolto molto bene dalla stampa locale (Rumore, Blow-Up, MTV) e internazionale (The New Cue, NME).

Il nuovo album "Small Talk" vanta alcune delle canzoni pop più sfacciate della band, sebbene si tratti di un pop abilmente contorto, acutamente perverso e pronto ad esplodere quando meno te lo aspetti. Ma contiene anche alcune delle tracce più impegnative e libere da compromessi che il gruppo abbia mai scritto, un violento oscillare tra frastuono e melodia, un cocktail che si fa più coinvolgente ad ogni ascolto. Forte dell’approvazione ottenuta grazie al primo lavoro, il gruppo ha voluto rompere gli schemi del post punk, dando libero sfogo al proprio amore per il rumore selvaggio e il pop contorto, in un percorso maggiormente libero e scevro dalle costrizioni del genere, che ha permesso loro di coniare un linguaggio fortemente personale e gli consentirà di imporsi come una voce unica nell’attuale panorama musicale italiano e non solo.

Se “Fiesta” ha infatti offerto una visione intensa, ispirata e personale del post-punk, attraverso riff caustici, esplosioni di sax febbrili e vocalizzi appassionati che hanno mostrato come i cinque membri della band siano abili interpreti del genere, il loro secondo album, “Small Talk”, va oltre tutto ciò che il gruppo ha fatto in precedenza, dando vita a un nuovo linguaggio alimentato dallo stesso furore che caratterizzava il disco di debutto, ma trovando nuove forme di espressione.

ART (dj set). Arturo Compagnoni è redattore di Rumore da oltre 25 anni e da oltre 20 dj per i locali dell'Emilia Romagna con base estiva all'Hana-Bi, cofondatore di NoGlucose e Inverno Fest, tra i massimi esperti italiani di musica inglese e post punk. Ma sopratutto memoria storica della scena indie nazionale, con una lista impressionante di presenze a concerti di tutti i generi, in qualunque continente, in ogni tipo di club.

THE PROCRASTINATORS. I Procrastinators nascono a Bologna nel 2018. Dopo poche prove cominciano subito con i live in giro per l’Italia. Alla fine dello stesso anno entrano in studio presso il Real Sound studio di Milano per registrare il primo ep “Wah Tah”, uscito per la Rocketman Records: 7 pezzi di direttissimo garage punk senza fronzoli. Nel 2020-21 la band lavora ai nuovi pezzi che vengono ultimati nell’estate del 2021 e registrati in un solo weekend presso il famigerato Balsamic Studio del maestro del nastro analogico Alberto “Boto” Dutto. Nell’inverno del 2022 il batterista e cofondatore Lorenzo Mazzilli lascia il posto ai tamburi a Giovanni Caniato e i Procrastinators riprendono a macinare concerti dopo la pausa imposta dal Covid. Nel giugno del 2022 arriva il primo (mini) tour all’estero, 4 date tra Germania e Svizzera dove gli stessi componenti della band si fermano per serigrafare a mano le copie del nuovo disco “Amazing”.

Leatherette

Small Talk release show

+ The Procrastinators

Dj pre & aftershow: Art

sabato 9 dicembre 2023



BRONSON

Via Cella 50, Madonna dell’Albero (Ravenna)

Inizio ore 21.30

Ingresso 5 euro + ddp.

Bronson Produzioni – Info: 333 2097141